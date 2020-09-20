Цветокоррекция/видеомонтаж
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий и последних 4 года я работаю фриланс колористом. Хотел предложить свои услуги.
Работаю удаленно в профессионально оборудованной домашней студии: Flanders Scientific AM250, Avid Artist Color panel, грамотно организованная рабочая среда.
Я работаю в DaVinci Resolve 14 Studio.
Instagramm: https://www.instagram.com/mitya.kuznetsov/
Примеры работ:
1. https://vimeo.com/195168797
2. https://vimeo.com/148594041
IMDb: http://www.imdb.com/name/nm7858459/
Буду рад сотрудничеству!
С уважением,
Дмитрий
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Видеомонтаж
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