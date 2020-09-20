Цветокоррекция/видеомонтаж

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий и последних 4 года я работаю фриланс колористом. Хотел предложить свои услуги.

Работаю удаленно в профессионально оборудованной домашней студии: Flanders Scientific AM250, Avid Artist Color panel, грамотно организованная рабочая среда.

Я работаю в DaVinci Resolve 14 Studio.

Instagramm: https://www.instagram.com/mitya.kuznetsov/

Примеры работ:

1. https://vimeo.com/195168797

2. https://vimeo.com/148594041

IMDb: http://www.imdb.com/name/nm7858459/

Буду рад сотрудничеству!

С уважением,

Дмитрий