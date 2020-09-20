MityaZ

Дмитрий MityaZ

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Цветокоррекция/видеомонтаж

Здравствуйте. 

Меня зовут Дмитрий и последних 4 года я работаю фриланс колористом. Хотел предложить свои услуги. 

Работаю удаленно в профессионально оборудованной домашней студии: Flanders Scientific AM250, Avid Artist Color panel, грамотно организованная рабочая среда. 

Я работаю в DaVinci Resolve 14 Studio. 

Instagramm: https://www.instagram.com/mitya.kuznetsov/ 

Примеры работ: 

1. https://vimeo.com/195168797 

2. https://vimeo.com/148594041 

IMDb: http://www.imdb.com/name/nm7858459/ 

Буду рад сотрудничеству! 

С уважением, 

Дмитрий

Видеомонтаж
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