Варламов Дмитрий А.
Москва, Чертаново.
Домашний телефон: 312-4261
E-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ получение работы Дизайнер, макетчик, HTML-верстальщик. Дизайнер-верстальщик,WEB-дизайнер.
ОПЫТ РАБОТЫ
Рекламное агенство "фант"
май 2004 - июнь 2005
Дизайнер
Год я работал в рекламно-издательском агенстве на должности дизайнера.Оформление и верстка буклетов, обложек CD, книг и т.д.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ WEB навыки:
Знаю HTML(на уровне кода).
JavaScript.
Графические пакеты:
Photoshop(MAC-PC)
Illustrator(MAC-PC)
PageMaker(PC)
Corel Draw(PC)
InDesign(PC)
Знание ПК:
Продвинутый пользователь.
Более профессионален как дизайнер, а не веб - мастер.
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ К ВАКАНСИИ мужчина, 21 лет, гражданство - российское, холост, интересует работа интересует работа со свободнм графиком, командировки невозможны
Готовность приступить к работе: через 2 недели
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Английский(технический) - высокий уровень
Дополнительные данные Только УДАЛЁННАЯ РАБОТА(немобилен из-за травмы позвоночника).
Есть высокоскоростная(до 1 МБита)выделенная линия.