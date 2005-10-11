Варламов Дмитрий А.

Москва, Чертаново.

Домашний телефон: 312-4261

E-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ получение работы Дизайнер, макетчик, HTML-верстальщик. Дизайнер-верстальщик,WEB-дизайнер.

ОПЫТ РАБОТЫ

Рекламное агенство "фант"

май 2004 - июнь 2005

Дизайнер

Год я работал в рекламно-издательском агенстве на должности дизайнера.Оформление и верстка буклетов, обложек CD, книг и т.д.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ WEB навыки:

Знаю HTML(на уровне кода).

JavaScript.

Графические пакеты:

Photoshop(MAC-PC)

Illustrator(MAC-PC)

PageMaker(PC)

Corel Draw(PC)

InDesign(PC)

Знание ПК:

Продвинутый пользователь.

Более профессионален как дизайнер, а не веб - мастер.

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

И ТРЕБОВАНИЯ К ВАКАНСИИ мужчина, 21 лет, гражданство - российское, холост, интересует работа интересует работа со свободнм графиком, командировки невозможны

Готовность приступить к работе: через 2 недели

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Английский(технический) - высокий уровень

Дополнительные данные Только УДАЛЁННАЯ РАБОТА(немобилен из-за травмы позвоночника).

Есть высокоскоростная(до 1 МБита)выделенная линия.