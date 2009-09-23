Monopolya

Ольга Monopolya

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Постинг на форумах качественно и добросовестно. Результатом останетесь довольны.

Ручная регистрация в каталогах, на досках объявлений и т.д.

Имею безлимитный инет, работаю круглосуточно. Быстрая скорость набора текста.

Пишите сразу на почту - monopolya(собачка)gmail.com отвечу быстрее, здесь бываю редко.

http://www.free-lance.ru/users/Monopolya - еще один мой аккаунт, есть отзывы.

Отзывы заказчиков

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Наполнение форума
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