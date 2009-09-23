Постинг на форумах качественно и добросовестно. Результатом останетесь довольны.
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Имею безлимитный инет, работаю круглосуточно. Быстрая скорость набора текста.
Пишите сразу на почту - monopolya(собачка)gmail.com отвечу быстрее, здесь бываю редко.
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!