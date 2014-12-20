Morochkovskaja

Приветствую!
Я сертифицированный специалист Google Adwords,
а так же специалист Яндекс Директ, Бегун, Bing, Price.UA, Hotline.UA и других CPC, CPA и CPM сетей.
Как я работаю (Adwords и Директ):
- Вы заполняете короткий бриф (анкету).
- Исходя из брифа я просчитываю Вам рекламный бюджет и целесообразность
рекламной кампании. При Вашем желании делаю аудит действующей РК
(бесплатно). Если она и так хорошо работает – об этом скажу Вам прямо.
- Общаемся по скайпу или встречаемся лично (зависит от Вашего местонахождения)
- 50% предоплаты и в течение 10 дней я настраиваю РК до готовности. Важна
- С Вашего согласия запускаю кампанию. Вы перечисляете вторую часть оплаты.
- Ведение и оптимизация кампании. Повышение CTR, снижение цены за конверсию,
поддержка связи в эти дни, т.к. если появляются вопросы – я задаю их
Вам.
максимальное привлечение трафика, увеличение охвата, отключение не
работающей рекламы.
Фиксированная сумма – 200$ за 1 месяц (единоразово).
Сюда входит:
- настроенная поисковая реклама, КМС/РСЯ (если она подходит Вам),
подключение целей в Google Analytics/ЯндексМетрике, ремаркетинг.
Поддержание – 100$/месяц (со второго месяца).
Я не привязываюсь к Вашему бюджету, т.к. в целях у меня не стоит «раскрутить» Вас на как можно бОльший рекламный бюджет. Я экономлю Ваши деньги.
В большинстве случаев, при работе за процент от бюджета он будет сливаться. Дорогие клики, не целевые заходы, мало продаж. При уходе от таких специалистов вся кампания останется у них, и придется начинать все по новой.
Если Вас интересует кампания «на 200-300-1000 ключей» и тому подобное – это не ко мне. В некоторых кампаниях их 20000, а где-то и 300 достаточно. Задача не сделать «побольше ключей», а настроить действующую рекламную кампанию, которая будет приносить продажи!
Рекламная кампания будет в Вашей собственности.
В любой момент Вы можете уйти и вести ее самостоятельно.
У Вас будет открытый доступ, где Вы сможете отслеживать РК. У Вас не будет необходимости лезть в техническую часть. Все прозрачно и чисто.
Благодарю за внимание.
P.S. Крайне ответственный человек, поэтому предпочитаю работать с такими же людьми.