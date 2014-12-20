Morochkovskaja

Маркетолог в душе и по профессии.

Приветствую!

Я сертифицированный специалист Google Adwords,

Подтверждение сертификата

а так же специалист Яндекс Директ, Бегун, Bing, Price.UA, Hotline.UA и других CPC, CPA и CPM сетей.

Как я работаю (Adwords и Директ):

Вы заполняете короткий бриф (анкету).

Исходя из брифа я просчитываю Вам рекламный бюджет и целесообразность рекламной кампании. При Вашем желании делаю аудит действующей РК (бесплатно). Если она и так хорошо работает – об этом скажу Вам прямо.

Общаемся по скайпу или встречаемся лично (зависит от Вашего местонахождения)

50% предоплаты и в течение 10 дней я настраиваю РК до готовности. Важна

поддержка связи в эти дни, т.к. если появляются вопросы – я задаю их Вам. С Вашего согласия запускаю кампанию. Вы перечисляете вторую часть оплаты.

Ведение и оптимизация кампании. Повышение CTR, снижение цены за конверсию, максимальное привлечение трафика, увеличение охвата, отключение не работающей рекламы.

Фиксированная сумма – 200$ за 1 месяц (единоразово).

Сюда входит:

- настроенная поисковая реклама, КМС/РСЯ (если она подходит Вам),

подключение целей в Google Analytics/ЯндексМетрике, ремаркетинг.

Поддержание – 100$/месяц (со второго месяца).

Я не привязываюсь к Вашему бюджету, т.к. в целях у меня не стоит «раскрутить» Вас на как можно бОльший рекламный бюджет. Я экономлю Ваши деньги.

В большинстве случаев, при работе за процент от бюджета он будет сливаться. Дорогие клики, не целевые заходы, мало продаж. При уходе от таких специалистов вся кампания останется у них, и придется начинать все по новой.

Если Вас интересует кампания «на 200-300-1000 ключей» и тому подобное – это не ко мне. В некоторых кампаниях их 20000, а где-то и 300 достаточно. Задача не сделать «побольше ключей», а настроить действующую рекламную кампанию, которая будет приносить продажи!

Рекламная кампания будет в Вашей собственности.

В любой момент Вы можете уйти и вести ее самостоятельно.

У Вас будет открытый доступ, где Вы сможете отслеживать РК. У Вас не будет необходимости лезть в техническую часть. Все прозрачно и чисто.

Благодарю за внимание.

P.S. Крайне ответственный человек, поэтому предпочитаю работать с такими же людьми.