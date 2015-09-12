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Егор
Morr123
Morr123
35 лет
Россия
/
Краснодар
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Петр
newwebdesign
34 года
Россия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
(-3)
$20
2 балла
8 лет назад
Создать сайт на основе шаблона
отвратительно сделал, точнее вообще ничего не сделал, да и пропал вообще пропал
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Отзывы заказчиков
1
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