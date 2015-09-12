Morr123

Егор Morr123

 
35 летРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
newwebdesign
Петр 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-3)
$20
2 балла
8 лет назад
Создать сайт на основе шаблона
отвратительно сделал, точнее вообще ничего не сделал, да и пропал вообще пропал