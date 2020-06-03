Архитектурное проектирование жилых, общественных сооружений, коттеджей

Василевский Владимир Николаевич. Окончил в 2000 г.ПриднепровскуюГосударственнуюАкадемиюСтроительства и Архитектуры по специальности архитектор. Образование высшее архитектурное. С 2001 г. работаю архитектором проектировщиком. Имею сертификат архитектора

2001-2002 Помощник архитектора в разработках проектов общественныхсооружений

В Украине иРоссии

ДнепропетровскийНИИ Энергопром.

2003-2004Предпроектные предложения по застройке нового микрорайона жилыми высотными

домами, общественными сооружениями в Борщаговском районе г.Киева. Разработка

генплана, благоустройство территории.

Компания«Недвижимость».

2005-2006Эскизные предложения, разработка проектов по размещению рекламных носителей на

территории города Киева, разработка дизайна конструкций под рекламу.

Согласованиепроектов в главном архитектурном управлении г. Киева.

Компания«Киев-реклама».

2006-2008Разработка проектной документации жилых, общественных сооружений микрорайона в

Борщаговском районе г.Киева (торговый центр, офисные помещения, высотные жилые

дома) стадия РП. Руководитель группы.

Компания«Недвижимость».

2008-2012Эскизные предложения, разработка проектов коттеджей, дизайн-проекты, декорирование

интерьеров, экстерьеров.

Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =490м2 по ул.Лучевая в

г.Днепропетровске.

Разработкапроекта коттеджа общ.площадью =460м2 в поселке Песчанка.

2013 Автори разработчик проекта коттеджа общ.площадью =184м2 для семьи из 3-х человек в

Киевской области, ландшафтный дизайн участка.

Дизайнинтерьера мансарды коттеджа в Днепропетровске.

Градостроительноеобоснование по застройке участка объектами социального пользования площадью 1.4

га в г. Днепропетровске.

2013-2014Разработчик раздела АР проекта спортивного комплекса общ.площадью = 4063,76м2

вСвятошенском районе г.Киев.

Разработкапроектной документации сауны общ.площадью = 184,0м2 с. Зазимье Киевской

обл.Браварского района.

Разработкапроектной документации гаража на 3 машины и 2 катера общ.площадью = 105,8м2 с.

Зазимье Киевской обл.Браварского района.

Проектдвухэтажного дома общ.площадью = 150,0м2, благоустройство участка (навес на 2

авто, сауна, зона барбекю, навес для катера) с. Пуховка Киевской обл.Браварского

района.

Компания«КСК - технико».

2015Эскизные проект, разработка проектов коттеджей.

Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =200м2 и бани по ул.Конноспортивная в

г.Днепропетровске.

Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =100м2 по ул.Луговая в г. Ирпень

Киевской области.

Проектавтостоянки на 14 автомобилей на проспекте Победа в г.Киеве.

Проектреконструкции школы в пгт Переяславское ул. Привокзальная Киевской области.

2015-2016Работа в корпорации «Овен» Днепропетровск, Выполнение эскизных, рабочих

проектовв г.Днепропетровск и Закарпатье санаторий «Косено»

Реконструкция,дизайн интерьеров отеля для людей преклонного возраста и людей с ограниченными

возможностями. Германия, г.Рупетсберг

2017-2018Разработка проектной документации жилых, общественных сооружений.

Проектдвухэтажного жилого дома общ.площадью 157м2, г.Киев, ул.Синеозерная 10

Реконструкцияжилого дома общ.площадью 80м2, г.Днепр ул.Елисейскпя 10

Проекткап.ремонта обласного кож-вен диспансера, г.Днепр ул.Байкальская 9а

Проекткрытой террасы с сауной, г.Киев ул.Французская 2

Эскизныйпроект церкви в Свято-Николаевском Пустынном Самарском мужском монастыре,

г.Новомосковск, Днепр-ская область.

Главныйархитектор проекта

Компания«КСК - технико».

Выполнялпроекты для заказчиков из Украины, России, Германии, Черногории

Посегодняшний день работаю архитектором проектировщиком