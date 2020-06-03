Василевский Владимир Николаевич. Окончил в 2000 г.ПриднепровскуюГосударственнуюАкадемиюСтроительства и Архитектуры по специальности архитектор. Образование высшее архитектурное. С 2001 г. работаю архитектором проектировщиком. Имею сертификат архитектора
2001-2002 Помощник архитектора в разработках проектов общественныхсооружений
В Украине иРоссии
ДнепропетровскийНИИ Энергопром.
2003-2004Предпроектные предложения по застройке нового микрорайона жилыми высотными
домами, общественными сооружениями в Борщаговском районе г.Киева. Разработка
генплана, благоустройство территории.
Компания«Недвижимость».
2005-2006Эскизные предложения, разработка проектов по размещению рекламных носителей на
территории города Киева, разработка дизайна конструкций под рекламу.
Согласованиепроектов в главном архитектурном управлении г. Киева.
Компания«Киев-реклама».
2006-2008Разработка проектной документации жилых, общественных сооружений микрорайона в
Борщаговском районе г.Киева (торговый центр, офисные помещения, высотные жилые
дома) стадия РП. Руководитель группы.
Компания«Недвижимость».
2008-2012Эскизные предложения, разработка проектов коттеджей, дизайн-проекты, декорирование
интерьеров, экстерьеров.
Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =490м2 по ул.Лучевая в
г.Днепропетровске.
Разработкапроекта коттеджа общ.площадью =460м2 в поселке Песчанка.
2013 Автори разработчик проекта коттеджа общ.площадью =184м2 для семьи из 3-х человек в
Киевской области, ландшафтный дизайн участка.
Дизайнинтерьера мансарды коттеджа в Днепропетровске.
Градостроительноеобоснование по застройке участка объектами социального пользования площадью 1.4
га в г. Днепропетровске.
2013-2014Разработчик раздела АР проекта спортивного комплекса общ.площадью = 4063,76м2
вСвятошенском районе г.Киев.
Разработкапроектной документации сауны общ.площадью = 184,0м2 с. Зазимье Киевской
обл.Браварского района.
Разработкапроектной документации гаража на 3 машины и 2 катера общ.площадью = 105,8м2 с.
Зазимье Киевской обл.Браварского района.
Проектдвухэтажного дома общ.площадью = 150,0м2, благоустройство участка (навес на 2
авто, сауна, зона барбекю, навес для катера) с. Пуховка Киевской обл.Браварского
района.
Компания«КСК - технико».
2015Эскизные проект, разработка проектов коттеджей.
Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =200м2 и бани по ул.Конноспортивная в
г.Днепропетровске.
Автор,разработчик проекта коттеджа общ.площадью =100м2 по ул.Луговая в г. Ирпень
Киевской области.
Проектавтостоянки на 14 автомобилей на проспекте Победа в г.Киеве.
Проектреконструкции школы в пгт Переяславское ул. Привокзальная Киевской области.
2015-2016Работа в корпорации «Овен» Днепропетровск, Выполнение эскизных, рабочих
проектовв г.Днепропетровск и Закарпатье санаторий «Косено»
Реконструкция,дизайн интерьеров отеля для людей преклонного возраста и людей с ограниченными
возможностями. Германия, г.Рупетсберг
2017-2018Разработка проектной документации жилых, общественных сооружений.
Проектдвухэтажного жилого дома общ.площадью 157м2, г.Киев, ул.Синеозерная 10
Реконструкцияжилого дома общ.площадью 80м2, г.Днепр ул.Елисейскпя 10
Проекткап.ремонта обласного кож-вен диспансера, г.Днепр ул.Байкальская 9а
Проекткрытой террасы с сауной, г.Киев ул.Французская 2
Эскизныйпроект церкви в Свято-Николаевском Пустынном Самарском мужском монастыре,
г.Новомосковск, Днепр-ская область.
Главныйархитектор проекта
Компания«КСК - технико».
Выполнялпроекты для заказчиков из Украины, России, Германии, Черногории
Посегодняшний день работаю архитектором проектировщиком
Портфолио
- Коттедж S=95м110 просмотров
- Коттедж S=184м291 просмотр
- Коттедж S=195м299 просмотров
- Коттедж S=260м298 просмотров
- Коттедж S=220м283 просмотра
- Архитектурное проектирование91 просмотр