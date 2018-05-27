"Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным", поэтому в работе всегда использую план.
Настройка контекстной рекламы в Google Adwords и Яндекс.Директ:
1) поиск базисов
2) парсинг базисов и получение ключевых слов
3) подготовка заголовков, ссылок на посадочные страницы и минус-слов, 4-х текстов объявлений
4) заполняю визитки и все расширения
5) подставляю UTM-метки и гружу кампании
6) настраиваю стратегии показов, назначение ставок, метод показа, ротацию объявления и т.д.
7) 7 дней бесплатно
Краткий план Настройки Аналитики в Google Analytics и Yandex.Metrica
- определяю необходимые для отслеживания элементы на сайте (формы, кнопки и т.д.)
- настраиваю Google Tag Manager - позволит определять события на сайте (клик по кнопке "купить", заполнение формы и т.д)
- создаю триггеры (условия) и соответствующие теги в Google Tag Manager.
- создаю события в Google Analytics и цели в Яндекс.Метрике
- проверяю все на работоспособность