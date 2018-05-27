Настраиваю и оптимизирую контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Adwords

"Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным", поэтому в работе всегда использую план.

Настройка контекстной рекламы в Google Adwords и Яндекс.Директ:

1) поиск базисов

2) парсинг базисов и получение ключевых слов

3) подготовка заголовков, ссылок на посадочные страницы и минус-слов, 4-х текстов объявлений

4) заполняю визитки и все расширения

5) подставляю UTM-метки и гружу кампании

6) настраиваю стратегии показов, назначение ставок, метод показа, ротацию объявления и т.д.

7) 7 дней бесплатно

Краткий план Настройки Аналитики в Google Analytics и Yandex.Metrica

- определяю необходимые для отслеживания элементы на сайте (формы, кнопки и т.д.)

- настраиваю Google Tag Manager - позволит определять события на сайте (клик по кнопке "купить", заполнение формы и т.д)

- создаю триггеры (условия) и соответствующие теги в Google Tag Manager.

- создаю события в Google Analytics и цели в Яндекс.Метрике

- проверяю все на работоспособность