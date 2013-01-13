дизайн WEB-дизайн и все что связанно с дизайном

Вагэ Гаспарян Саргисович

Дата рождения: 30 июля 1991 г.

Гражданство: Армениа

Телефон: +37494699884

Эл. почта: [email protected]

[email protected]

Желаемый график работы:

свободный график

Цель

Соискание должности дизайнера/web-дизайнера

Образование

2008 Ереванская госсударственная академиа искусств

Кафедра графического дизайна

Опыт работы

фриланс заказы

Должность: проект манеджер

— Разработка проекта

- Разработка проектной документации

— Разработка технического задания

— Постановка задачи подчиненным

— Контроль выполнения, проверка результатов работ

— Сбор исходных данных

Профессиональные навыки и знания

Успешный опыт создания проектов, их выполнение и обслуживание

Уверенный пользователь ПК (пакет Adobe, CorelDrow) умение рисоварть от руки

Знание нормативной документации по проектам(брэнд бук, лого бук, стайл гайд)

Знание языков:

Русский, Английский-технический, Армянский-разговорный

Прочее

Работоспособность, системность мышления, организационные способности

Высокая скорость работы

Ответственность за достижение результата