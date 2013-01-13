Вагэ Гаспарян Саргисович
Дата рождения: 30 июля 1991 г.
Гражданство: Армениа
Телефон: +37494699884
Эл. почта: [email protected]
Желаемый график работы:
свободный график
Цель
Соискание должности дизайнера/web-дизайнера
Образование
2008 Ереванская госсударственная академиа искусств
Кафедра графического дизайна
Опыт работы
фриланс заказы
Должность: проект манеджер
— Разработка проекта
- Разработка проектной документации
— Разработка технического задания
— Постановка задачи подчиненным
— Контроль выполнения, проверка результатов работ
— Сбор исходных данных
Профессиональные навыки и знания
Успешный опыт создания проектов, их выполнение и обслуживание
Уверенный пользователь ПК (пакет Adobe, CorelDrow) умение рисоварть от руки
Знание нормативной документации по проектам(брэнд бук, лого бук, стайл гайд)
Знание языков:
Русский, Английский-технический, Армянский-разговорный
Прочее
Работоспособность, системность мышления, организационные способности
Высокая скорость работы
Ответственность за достижение результата
Портфолио
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