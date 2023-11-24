IdeaList! - список ідей твого інтер'єру
Професійна фахова освіта - диплом магістра дизайну Харківської Академії Дизайну та мистецтв, дизайнер, викладач. (спеціалізації "дизайн внутрішнього середовища" та "промисловий дизайн")
Досвід роботи в галузі дизайну 20+ років!
Корисний досвід - десятирічний досвід бригадира ремонтної бригади і тому не лише "малюю гарні картинки", а повністю уявляю, як це все технологічно втілюється у життя, всі стадії ремонтних робіт від "а" до "я", а тому супроводжую кожен свій проект подальшими консультаціями впродовж всього ремонту!
Портфолио
- Дизайн офісу (Арабські Емірати, Дубаї)2 просмотра
- Дизайн інтер'єру (м.Київ)2 просмотра
- Дизайн квартири у стилі Лофт (м.Київ)1 просмотр
- Дизайн квартири (м. Київ)нет просмотров
- Дизайн квартири (м.Київ)нет просмотров
- Візуалізація спальні (м.Вінниця)нет просмотров
- Візуалізація душової кімнати (м.Вінниця)нет просмотров
- Дизайн студії (м.Одеса)нет просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $600от 15 дней
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