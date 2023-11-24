IdeaList! - список ідей твого інтер'єру

Професійна фахова освіта - диплом магістра дизайну Харківської Академії Дизайну та мистецтв, дизайнер, викладач. (спеціалізації "дизайн внутрішнього середовища" та "промисловий дизайн")

Досвід роботи в галузі дизайну 20+ років!

Корисний досвід - десятирічний досвід бригадира ремонтної бригади і тому не лише "малюю гарні картинки", а повністю уявляю, як це все технологічно втілюється у життя, всі стадії ремонтних робіт від "а" до "я", а тому супроводжую кожен свій проект подальшими консультаціями впродовж всього ремонту!