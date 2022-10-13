Дизайнер та візцализатор
Дизайнер, визуализатор и просто хорошый парень.
Делаю:
- Дизайнпроекты под ключ.
- Визуализации интерьера
- Архитектурный визуализации
- 3D моделирование
И рисую от руки.
Портфолио
- Дім зі брусу12 просмотров
- Дизайн проект квартиры18 просмотров
- Дизайн и визуализация летенй площадки кафе17 просмотров
- Дизайн проект загородного одногоэтажного дома18 просмотров
- Дизайн и визуализация Кафе19 просмотров
- Дизайн проект частного двухетажно дома16 просмотров
- Дизайн проект частного двухетажно дома13 просмотров
- Дизайн проект частного дома 280 м218 просмотров
- Иоделирование ювелирного изделия.8 просмотров
- Визкализация планов для застройщика для сайта10 просмотров