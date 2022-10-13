Mstyslav123

Мстислав Запорожец Mstyslav123

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер та візцализатор

Дизайнер, визуализатор и просто хорошый парень.

Делаю:

 - Дизайнпроекты под ключ.

 - Визуализации интерьера

 - Архитектурный визуализации

 - 3D моделирование

И рисую от руки.

Портфолио