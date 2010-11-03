Всегда отдаюсь работе на 100%
О себе:
M~Меня не тянули насильно сюда
u~И гор золотых – не сулили.
C~Свободы желаю, без денег – беда,
T~Ткнул по заветной ссыли.
e~Есть! Я нашел то, что искал.
P~Работодатель на мой ник нажал.
Всегда отдаюсь работе на 100%: понедельник -12%; вторник -23%; среда -40%; четверг -20%; тяпница -5% усилий затрачиваю на поднятие стакана. Буходные не помню.
Мой weblancer:
Стемнело. Пришло время работы.
Онлайн. Читаем на сайте чего-то.
- Нужно? Конечно. Варианты ищу.
Фрилансер со стажем, денег хочу.
Утро, поют петухи. Онлайн.
Работа готова - забирай.
Яд иль веб-мани? Отзыв еще?
Ай, как приятно. Хорошо!
Действие аккаунта приостановлено!