Всегда отдаюсь работе на 100%

О себе:

M~Меня не тянули насильно сюда

u~И гор золотых – не сулили.

C~Свободы желаю, без денег – беда,

T~Ткнул по заветной ссыли.

e~Есть! Я нашел то, что искал.

P~Работодатель на мой ник нажал.

Всегда отдаюсь работе на 100%: понедельник -12%; вторник -23%; среда -40%; четверг -20%; тяпница -5% усилий затрачиваю на поднятие стакана. Буходные не помню.

Мой weblancer:

Стемнело. Пришло время работы.

Онлайн. Читаем на сайте чего-то.

- Нужно? Конечно. Варианты ищу.

Фрилансер со стажем, денег хочу.

Утро, поют петухи. Онлайн.

Работа готова - забирай.

Яд иль веб-мани? Отзыв еще?

Ай, как приятно. Хорошо!