Муха Наталия, 27 лет, живу в Днепропетровске.

Образование: два высших (первое — медакадемия, второе — информационные технологии) разговорный английский.

Дизайнер-график, отлично владею Photoshop и Corel, довольно неплохо - 3Dmax, а также имеются навыки работы во Flash, знаю HTML, CSS. Довольно большой опыт работы: техдизайн, фотомонтаж и высококачественное профессиональное ретуширование, графика для Web и компьютерных игр, логотипы, полиграфия всех форматов, наружная реклама, оформление торговых и выставочных площадей, 3D-визуализация и т.д. и т.п.

Честность, ответственность, исполнительность, аккуратность, дотошность.

Нахожусь в сети каждый будний день с 9:30 до 18:00

Всегда готова к сотрудничеству