Высшее художественное образование. Художник-график по художественно-техническому оформлении полиграфической продукции (Полиграфический факультет НТУУ (КПИ).Опыт работы более 5 лет. (Photoshop, Illustrator, Acrobat, Quark XPress..)

В 2006г. закончила Институт последипломного образования "УКРСТЕНО" по специальности "Компьютeрные технологии и дизайн (интерьер, мебель, ландшафт). (3D studio MAX 8, ArchiCAD 9.0, Bryce 3D...)