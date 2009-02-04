Высшее художественное образование. Художник-график по художественно-техническому оформлении полиграфической продукции (Полиграфический факультет НТУУ (КПИ).Опыт работы более 5 лет. (Photoshop, Illustrator, Acrobat, Quark XPress..)
В 2006г. закончила Институт последипломного образования "УКРСТЕНО" по специальности "Компьютeрные технологии и дизайн (интерьер, мебель, ландшафт). (3D studio MAX 8, ArchiCAD 9.0, Bryce 3D...)
Портфолио
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- Обложка к каталогу "Строительная Украина"223 просмотра
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