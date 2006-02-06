Mystery_Elle

Образование
основное
Московский Педагогический Государственный Университет (МПГУ) художественно-графический факультет, 5 курс, дневное отделение
Повышение квалификации/курсы
2004 - Photoshop 7.0 центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана
2005 - Illustrator CS центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана
2005 - QuarkXPress центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана
Ключевые навыки:
умение выполнять иллюстрации от руки и в графических программах (векторные, растровые),
опыт создания логотипов, иллюстраций для журнала, для WEB-сайтов, занимаюсь фотографией.
знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress.
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