Mystery_Elle

Образование

основное

Московский Педагогический Государственный Университет (МПГУ) художественно-графический факультет, 5 курс, дневное отделение

Повышение квалификации/курсы

2004 - Photoshop 7.0 центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана

2005 - Illustrator CS центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана

2005 - QuarkXPress центр "Специалист.РУ" при МГТУ им. Баумана

Ключевые навыки:

умение выполнять иллюстрации от руки и в графических программах (векторные, растровые),

опыт создания логотипов, иллюстраций для журнала, для WEB-сайтов, занимаюсь фотографией.

знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress.