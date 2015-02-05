Разработка веб-проектов для вашего бизнеса

Новая Бизнес Логика – веб-мастерская штучных проектов, с процессами, направленными на экономию ресурсов с одной стороны, и на достижения реальных целей вашего бизнеса с другой стороны.

Мы беремся за проекты которым не подходят шаблонные решения, либо они уже выросли из них. Мы занимаемся разработкой нетривиальных веб-проектов , хорошо разбираемся в актуальных методах маркетинга, разрабатываем и запускаем проекты с учетом дальнейших методов и каналов привлечения клиентов. Всем нашим клиентам осуществляем бесплатное консультирование по методам привлечения клиентов, по построению продаж в сети.

Наши преимущества - это максимально прозрачная работа над проектами, Вы в реальном времени сможете наблюдать над чем идет работа в данный момент - с помощью нашего трекера, а так же посмотреть и покликать текущую версию вашего проекта на тестовом сервере.

Начните свой проект с создания прототипа!!!