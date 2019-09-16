Бухгалтер (удаленная работа)

Опыт работы более 7 лет. Работа с разными системами налогообложения. Должностные обязанности: начисление заработной платы работникам, расчет

налогов с ФОТ и составление отчетности

в ФСС, ПФ, ИФНС; прием и обработка первичной

документации; акты сверок с контрагентами,

инвентаризация товара на складе;

банк-клиент; ведение книги покупок и

продаж; учет основных средств организации, лизинговое

имущество; ведение регистров бухгалтерского и налогового

учета и составление бухгалтерской и

налоговой отчетности (ОСНО), контроль за работой сотрудников среднего звена;выполнение задач по минимизации налогов и выбора системы

налогообложения.