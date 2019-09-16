Бухгалтер (удаленная работа)
Опыт работы более 7 лет. Работа с разными системами налогообложения. Должностные обязанности: начисление заработной платы работникам, расчет
налогов с ФОТ и составление отчетности
в ФСС, ПФ, ИФНС; прием и обработка первичной
документации; акты сверок с контрагентами,
инвентаризация товара на складе;
банк-клиент; ведение книги покупок и
продаж; учет основных средств организации, лизинговое
имущество; ведение регистров бухгалтерского и налогового
учета и составление бухгалтерской и
налоговой отчетности (ОСНО), контроль за работой сотрудников среднего звена;выполнение задач по минимизации налогов и выбора системы
налогообложения.
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Бухгалтерские услуги
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