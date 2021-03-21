Компьютерные навыки:
Patran - Marc, Patran - Nastran, Femap - NX Nastran, Mathcad
Образование: 1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Высшее. Вечерняя форма обучения. Факультет: Механико-математический. Специальность: Прикладная математика
1986 ВТУЗ-ЗИЛ Высшее, Дневная/Очная форма обучения.Факультет: Автомобильный Специальность: Двигатели внутреннего сгорания
Расчёт сосудов и фланцев, валов и соединительных муфт, трубопроводов, крепежа на прочность. Так же выполняю расчёты прочности металлоконструкций. Используя результаты расчёта напряженно-деформированного состояния, определяю статическую и циклическую прочность деталей и конструкций по методике правил и норм, принятая в конкретной отрасли.
Портфолио
- Расчёт прочности муфты349 просмотров
- Расчёт прочности фланца457 просмотров
- Расчёт прочности металлоконструкции глобуса354 просмотра