NTLL

Александр NTLL

 
64 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист по инженерным расчётам прочности, инженер прочнист.

Компьютерные навыки:

Patran - Marc, Patran - Nastran, Femap - NX Nastran, Mathcad

Образование: 1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Высшее. Вечерняя форма обучения. Факультет: Механико-математический. Специальность: Прикладная математика

                       1986 ВТУЗ-ЗИЛ Высшее, Дневная/Очная форма обучения.Факультет: Автомобильный Специальность: Двигатели внутреннего сгорания

Расчёт сосудов и фланцев, валов и соединительных муфт,  трубопроводов, крепежа на прочность. Так же выполняю расчёты прочности металлоконструкций.  Используя результаты расчёта напряженно-деформированного состояния, определяю статическую и циклическую прочность деталей и конструкций по методике правил и норм, принятая в конкретной отрасли.

Портфолио

Машиностроение
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