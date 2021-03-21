Специалист по инженерным расчётам прочности, инженер прочнист.

Компьютерные навыки:

Patran - Marc, Patran - Nastran, Femap - NX Nastran, Mathcad

Образование: 1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Высшее. Вечерняя форма обучения. Факультет: Механико-математический. Специальность: Прикладная математика

1986 ВТУЗ-ЗИЛ Высшее, Дневная/Очная форма обучения.Факультет: Автомобильный Специальность: Двигатели внутреннего сгорания

Расчёт сосудов и фланцев, валов и соединительных муфт, трубопроводов, крепежа на прочность. Так же выполняю расчёты прочности металлоконструкций. Используя результаты расчёта напряженно-деформированного состояния, определяю статическую и циклическую прочность деталей и конструкций по методике правил и норм, принятая в конкретной отрасли.