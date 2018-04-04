Nadezda_Ko

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Уважаемый партнер!

Ваша прибыль, цели и прирост клиентов - главная наша задача.

Работаю одна и в команде. Делаем результаты. Не сливаем бюджеты.

Оптимизируем, масштабируем при необходимости.

Состою в двух проф.сообществах, поэтому информация об обновлениях в сети и на ресурсах, фишки и технологии доступны раньше фрилансеров - одиночек. Плюс - синергия общего опыта и возможностей.

На стоимости услуг никак не сказывается. Ценник средний, умеренный.

Информация и кейсы здесь: http://bestforyou.tilda.ws/page2544911.html