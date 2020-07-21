Должность:
Web-designer, HTML-верстальщик
Проф. навыки:
Создание фирменного стиля, логотипов,дизайн рекламы/сайтов разной сложности/макета, верстка каталогов, брошюр, выставочной рекламной продукции
Разработка презентаций различных мероприятий
Ребрендинг товарных знаков; создание брендбука
Разработка этикеток и упаковок
Верстка периодики, тематических брошюр икаталогов, дизайн рекламных модулей
Дизайн презентаций
Работа с текстами: редактирование,корректура текстов
Редизайн сайта
Маркетинговый анализ и исследования
Верстка адаптивных шаблонов на HTML 5,CSS3 и JS
Контент, менеджмент, тестирование
Правка чужого кода
SEO-сопровождение
Проф. навыки:
HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP
Adobe Photoshop, Figma, SketchUp, Bootstrap, 1С-Битрикс, DrupalAPI, Joomla, WP, SEO, WordPress, QwarkXpress; InD, Ai, CorelDraw; PowerPoint; Word
Языки:
Английский-А2
Немецкий-В1
Условия:
Сотрудничество только дистанционно.
Соблюдение сроков, внимательность, грамотность!