Nadezdha

Надежда Nadezdha

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Должность:

Web-designer, HTML-верстальщик

 

Проф. навыки:

Создание фирменного стиля, логотипов,дизайн рекламы/сайтов разной сложности/макета, верстка каталогов, брошюр, выставочной рекламной продукции

Разработка презентаций различных мероприятий

Ребрендинг товарных знаков; создание брендбука

Разработка этикеток и упаковок

Верстка периодики, тематических брошюр икаталогов, дизайн рекламных модулей

Дизайн презентаций

Работа с текстами: редактирование,корректура текстов

Редизайн сайта

Маркетинговый анализ и исследования

Верстка адаптивных шаблонов на HTML 5,CSS3 и JS

Контент, менеджмент, тестирование

Правка чужого кода

SEO-сопровождение

Проф. навыки:

HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP

 Adobe Photoshop, Figma, SketchUp, Bootstrap, 1С-Битрикс, DrupalAPI, Joomla, WP, SEO, WordPress, QwarkXpress; InD, Ai, CorelDraw; PowerPoint; Word

Языки:

Английский-А2

Немецкий-В1

Условия:

Сотрудничество только дистанционно.

Соблюдение сроков, внимательность, грамотность!