NadezhdaNaboka

Специалист по рекламе Яндекс.Директ

Меня зовут Набока Надежда.

Я специалист по рекламе в Яндекс.Директ.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", изучила современные технологии рекламы и готова их внедрить для

Вашего бизнеса.

Всю работу сейчас провожу под руководством наставника. Это исключает слив бюджета впустую!

Хочу предложить выгодное сотрудничество по приемлемой стоимости. Работа на результат!

Моя работа строится следующим образом:

- Проведение первичного аудита Вашего сайта, предложения, конкурентной среды и текущих кампаний (если

есть);

- Создание и настройка рекламной кампании;

- Аналитика и оптимизация кампании;

- Подведение итогов и определение дальнейшей стратегии.

Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне!

Всегда рада помочь! Обращайтесь!