Меня зовут - Ладо! Я вижу сны, которых не видите вы. И мир, который вы не завоевали.

Преподаватель правовых и социальных дисциплин в ВУЗ со стажем 20 лет, столько же выполняю дипломные и курсовые. Пишу сценарии для ТВ ( докдрама, документальные фильмы ). Уверенно работаю в Photoshop. Есть опыт "литературного рабства". PR - проекты, пропаганда, SEA - маркетинг. Уверенный пользователь РС, немного не дотягиваю до уровня сисадмина. В общем еЗДиЮ по всиму сВету, починЯю примусы.