NastasiaPav

Павловская Анастасия
Дата рождения: 03.06.1992
Проживание: Киев
Моб. тел. 063 62 46 008
Ищу работу сосвободным графиком по совместительству
Образование: законченное высшее (2009 – 2014),
специальность «Менеджменторганизации и администрирования»
Дополнительное образование:
Курсы английского языка «American English School»
Курсы бизнес-английского
Курсы радиоведущих
Опыт работы:
10.2011 – 02.2012 – сотрудникконтакт-центра «Кредит Коллекшн Групп»
02.2012 – 05.2012 – стажер,помощник HR-менеджера,турфирма «Соната»
09.2013 – 12.2013 – администраторрецепции, фитнес-клуб «Спортекс»
03.2014 – настоящее время –администратор, фитнес-клуб «Графит»
Владение языками:
украинский – родной
русский – свободно
английский – разговорный
Свободное владение Microsoft Office и Internet.
Хобби: фитнесс, путешествия, написаниехудожественных литературных произведений
Личные качества: ответственность, комуникабельность,педантичность, старательность, стремление развиваться, екстраверт.