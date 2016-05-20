NastasiaPav

Анастасия NastasiaPav

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Павловская Анастасия

Дата рождения: 03.06.1992

Проживание: Киев

Моб. тел. 063 62 46 008

[email protected]

 

 

Ищу работу сосвободным графиком по совместительству

 

Образование: законченное высшее (2009 – 2014),

специальность «Менеджменторганизации и администрирования»

 

Дополнительное образование:

Курсы английского языка «American English School»

Курсы бизнес-английского

Курсы радиоведущих

 

Опыт работы:

10.2011 – 02.2012 – сотрудникконтакт-центра «Кредит Коллекшн Групп»

02.2012 – 05.2012 – стажер,помощник HR-менеджера,турфирма «Соната»

09.2013 – 12.2013 – администраторрецепции, фитнес-клуб «Спортекс»

03.2014 – настоящее время –администратор, фитнес-клуб «Графит»

 

Владение языками:

украинский – родной

русский – свободно

английский – разговорный

 

Свободное владение Microsoft Office и Internet.

 

Хобби: фитнесс, путешествия, написаниехудожественных литературных произведений

 

Личные качества: ответственность, комуникабельность,педантичность, старательность, стремление развиваться, екстраверт.