Nastiia97

Анастасия Мифтахова Nastiia97

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15662861136324
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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