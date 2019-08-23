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Анастасия Мифтахова
Nastiia97
Nastiia97
27 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
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Гость
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
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