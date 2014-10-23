Nastua2903

Анастасия Nastua2903

 
30 летБеларусь/Новополоцк
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
WEB- дизайн, логотипы
Портфолио
Отзывы заказчиков
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
$75
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа (т. знака)
Восхитительно! прямо в точку Анастасия! спасибо! Всегда на связи!
Хороший заказчик! Всегда на связи!
Ответный отзыв