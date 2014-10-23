Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт стройматериалов (Реализован)247 просмотров
- Sofia de Amour (товарный знак)251 просмотр
- Не реализован229 просмотров
- Оптика180 просмотров
- Не реализован211 просмотров
- Плакат (Реализован)153 просмотра
- Листовка150 просмотров
- Webgrafitiart176 просмотров
- Без названия139 просмотров
- Без названия141 просмотр
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
9 лет назад
Восхитительно! прямо в точку Анастасия! спасибо! Всегда на связи!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всегда на связи!