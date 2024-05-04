Графический дизайнер
Привет! Я Анастасия, а также графический дизайнер с опытом работы. Дружелюбная и отзывчивая. Готова работать с Вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для женского бренда одеждынет просмотров
- Лендинг для вет. клиникинет просмотров
- Баннер для курортной компании Северного Кавказа.нет просмотров
- Баннер для пекарни.1 просмотр
- Таблица с информациейнет просмотров
- Логотип и разработка стиля для вет. клиники.нет просмотров
- Информационная статья для вет. клиники n2нет просмотров
- Информационные карточки для вет. клиникинет просмотров