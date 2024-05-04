Nastya2010gmail

Анастасия Nastya2010gmail

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Привет! Я Анастасия, а также графический дизайнер с опытом работы. Дружелюбная и отзывчивая. Готова работать с Вами!