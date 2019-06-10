Nastya_talent

Автор стихов / песен / текстов / слоганов / сценариев к мероприятиям, праздникам.

Занимаюсь написанием стихов, песен, текстов, музыки. Отношусь к делу ответственно и с душой. Напишу для вас стихотворение к любому событию, празднику, которое произведет благоприятнейшее впечатление и оставит положительные эмоции. Такой подарок запомнится надолго. Учту и приму к сведению все пожелания, создав то, что действительно понравится. За свой труд, на данный момент, беру небольшие деньги, так как создаю и пополняю клиентскую базу. Заинтересована в быстром и качественном результате. Аккаунт с моими стихами в Инстаграм - https://instagram.com/stixoslaava, группа ВК - https://vk.com/stixoslava. Работаю в режиме многозадачности. + Ко всему перечисленному, могу создавать и запоминающиеся, эксклюзивные названия для фирм; слоганы; сценарии к праздникам; мероприятиям. Есть успешный опыт организации, проведения крупных мероприятий в г. Ярославль, и в г. Рыбинск.