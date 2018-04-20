Деньги в словах, тексты которые продают, а также уникальные слоганы, на которые невозможно не обратить внимание! Все это - и не только - я создаю.
Опыт работы насчитывает уже 10 лет.
- Пишу тексты на любые темы на русском, английском и украинском языках.
- SMM. Комплексное создание, ведение и продвижение бизнес-страниц в социальных сетях.
- SEO. Продвижение сайтов в ТОП-10.
- Осуществляю переводы любой сложности.
- Создаю описания для сайтов, упаковывая обычные тексты в форму продающего!
- Пишу статьи для онлайн и оффлайн изданий на регулярной основе.
- Рерайт, копирайтинг, SEO-копирайтинг.
- Коммерческие предложения в виде инфографики.
- Лэндинги и продающие страницы, обращающие на себя внимание и дающие результат!
- Разрабатываю слоганы/нэйминги.