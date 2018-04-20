Деньги в словах, тексты которые продают, а также уникальные слоганы, на которые невозможно не обратить внимание! Все это - и не только - я создаю.

Опыт работы насчитывает уже 10 лет.

Пишу тексты на любые темы на русском, английском и украинском языках.

SMM. Комплексное создание, ведение и продвижение бизнес-страниц в социальных сетях.

SEO. Продвижение сайтов в ТОП-10.

Осуществляю переводы любой сложности.

Создаю описания для сайтов, упаковывая обычные тексты в форму продающего!

Пишу статьи для онлайн и оффлайн изданий на регулярной основе.

Рерайт, копирайтинг, SEO-копирайтинг.

Коммерческие предложения в виде инфографики.

Лэндинги и продающие страницы, обращающие на себя внимание и дающие результат!

Разрабатываю слоганы/нэйминги.

Пунктуальность, внимание к деталям и ориентация на требуемый результат - мои главные постулаты в работе!!!