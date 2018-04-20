NataMel77

Наталия Мельник NataMel77

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Деньги в словах, тексты которые продают, а также уникальные слоганы, на которые невозможно не обратить внимание! Все это - и не только - я создаю.

Опыт работы насчитывает уже 10 лет.

  • Пишу тексты на любые темы на русском, английском и украинском языках.
  • SMM. Комплексное создание, ведение и продвижение бизнес-страниц в социальных сетях.
  • SEO. Продвижение сайтов в ТОП-10.
  • Осуществляю переводы любой сложности.
  • Создаю описания для сайтов, упаковывая обычные тексты в форму продающего!
  • Пишу статьи для онлайн и оффлайн изданий на регулярной основе.
  • Рерайт, копирайтинг, SEO-копирайтинг.
  • Коммерческие предложения в виде инфографики.
  • Лэндинги и продающие страницы, обращающие на себя внимание и дающие результат!
  • Разрабатываю слоганы/нэйминги.
Пунктуальность, внимание к деталям и ориентация на требуемый результат - мои главные постулаты в работе!!!