Ретушь и дизайн. Качественно и доступно.

Здравствуйте!Работаю в сфере полиграфического дизайна и ретуши фотографий 10 лет. Постоянно развиваюсь, чтоб идти паралельно с тенденциями и требованиями в своей сфере услуг.Стараюсь учесть все детали перед тем, как брать проект в работу.С удовольствием выслушаю Ваши пожелания и посоветую как будет лучше, чтоб мы могли вместе сделать качественный продукт.Могу предложить Вам:- обработку фотографий различной сложности;- реставрация старых фото;- создание макетов фотокниг (школьных и свадебных);- создание визиток, приглашений, открыток.Если возникли вопросы - отвечу.С удовольствием сделаю тестовую обработку фотографии при надобности. Как на платной основе (если в портфолио есть подобная обработка, но Вам интересно посмотреть на результат обработки именно Ваших исходников), так и на бесплатной (если мне будет интересно поработать с Вашим материалом и эта работа будет размещена в моём портфолио).От себя могу гарантировать качество, доступность и своевременность.Портфолио в профиле.С уважением, Наталия.