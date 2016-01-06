Natali_Asta

Наталия Natali_Asta

 
33 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ретушь и дизайн. Качественно и доступно.

Здравствуйте!Работаю в сфере полиграфического дизайна и ретуши фотографий 10 лет. Постоянно развиваюсь, чтоб идти паралельно с тенденциями и требованиями в своей сфере услуг.Стараюсь учесть все детали перед тем, как брать проект в работу.С удовольствием выслушаю Ваши пожелания и посоветую как будет лучше, чтоб мы могли вместе сделать качественный продукт.Могу предложить Вам:- обработку фотографий различной сложности;- реставрация старых фото;- создание макетов фотокниг (школьных и свадебных);- создание визиток, приглашений, открыток.Если возникли вопросы - отвечу.С удовольствием сделаю тестовую обработку фотографии при надобности. Как на платной основе (если в портфолио есть подобная обработка, но Вам интересно посмотреть на результат обработки именно Ваших исходников), так и на бесплатной (если мне будет интересно поработать с Вашим материалом и эта работа будет размещена в моём портфолио).От себя могу гарантировать качество, доступность и своевременность.Портфолио в профиле.С уважением, Наталия.

Ретушь фото
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Andrievss
Андис 
39 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Поздравительная открытка
Сделали все не смотря на 30 и 31 декабря. Молодец!
Работой довольна, оплата своевременна, заказчик хороший - рекомендую.
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