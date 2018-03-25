NataliaTimohina

Вместе мы улучшим Ваш бизнес!

Доброе время суток, уважаемый заказчик!

Вы заглянули на мою страничку, чтобы поинтересоваться хороший ли я исполнитель? Ещё Вы хотели узнать, что я умею и посмотреть моё портфолио и слог? А также поинтересоваться, насколько же я оцениваю свою работу?

Тогда немного обо мне…

Я – Наталья Тимохина, замужем, воспитываю двух дочерей…))

Легко схожусь с людьми, могу поставить себя на место другого человека и понять мотивацию его действий.

Люблю учиться, читать и постоянно расширять свой кругозор. Для меня жизнь без постоянного познания сразу же становится скучной и бессмысленной.

Не люблю писать плохо. Получаю удовлетворение только от хорошо выполненной работы. Всегда стараюсь добиться того, чтобы текст читался легко и непринуждённо и был полезен читателям.

Самое большое увлечение – продающие тексты любой тематики. Люблю рекламировать, продавать и наслаждаться результатом!

Мои достижения и заслуги

Ради создания текстов я бросила постоянную работу.

Прошла обучение в Школе Копирайтинга Юлии Волкодав, успешно закончив три уровня мастерства:

Ø «Начинающий»

Ø «Специалист»

Ø «Профессионал»

Сертификаты об окончании Школы Копирайтинга Вы можете посмотреть в моём портфолио по этой ссылке

За время обучения я освоила все виды текстов:

· познавательная статья;

· статья-инструкция;

· статья с цифрами;

· статья с секретами;

· обзор;

ü простойseo-текст;

ü усложнённое seo;

ü описания товаров;

ü новости;

ü текст на главную;

ü структура сайта;

v продающие описания;

v лэндинг;

v продающий текст для информационных товаров;

v подборка и написание контента для сайта – контент-менеджмент;

v письма для рассылок.

Больше года работаю контент-менеджером в Кредитном кооперативе «Доверие» и привожу на сайт клиентов через социальные сети. Сайт кооператива находится по этой ссылке cpkkdoverie.nethouse.ru .Здесь же Вы можете увидеть мои продающие тексты. И,кстати, они работают! Кредитный портфель организации за 1 год увеличился в 2

раза!

Также я являюсь Председателем Наблюдательного совета этого кооператива и если Вам нужны статьи на кредитную тематику, то заказывайте. Тема мне близка по роду занятий.

Ещё я имею юридическое образование и пишу статьи на юридическую тему. Составляю их простым языком, органично вставляя сео-слова, чтобы человек, не разбирающийся в законах, смог легко понять написанное. Примеры

работ Вы можете посмотреть в портфолио.

Что ещё могу предложить?

Статьи на детские темы напишу с удовольствием, так как они прочувствованы «изнутри» (старшей дочери почти 9 лет, младшей 2 года).

Мои статьи по психологии отношений между людьми будут интересны читателям, так как опыт работы в социальной сфере (6 лет) и продавцом в магазине (5 лет) научили меня разбираться в психологии людей, наверное,

идеально.

Не отказываюсь брать в работу разные задания, но категорически не пишу про автомобильную технику.

Что Вы получите?

Работая со мной, Вы получите высокоуникальный текст,выполненный в указанные сроки в соответствии с требованиями.

Качественный контент поможет привлечь посетителей на Ваш сайт! Они будут возвращаться за интересующей информацией или за покупками!

Продающие описания покажут любой Ваш товар с выгодной стороны. Он станет полезным и привлекательным для посетителей, которые впоследствии станут покупателями!

Жду Ваших сообщений на электронную почту и надеюсь на сотрудничество!

Мой электронный адрес [email protected]

Услуги

Продающий текст для лэндинга

От 2000 руб.

За текст

Продающий текст

От 2000 руб.

За текст (3000 знаков)

Текст для подписной страницы

800 руб.

За текст

Продающие описания

250 руб.

за 1000 знаков

Продающие письма для рассылок

400 руб.

За текст

Подборка и написание контента для сайта – услуга контент-менеджер

от 6500 руб.

В месяц

Разработка структуры сайта

от 2000 руб.

За сайт

Текст на главную

1000 руб.

За текст (3000 знаков)

Серия из 5 новостей

700 руб.

За весь объём

Новости

150 руб.

За новость

Информационный seo-текст

200 руб.

За 1000 знаков

Информационная статья

120 руб.

За 1000 знаков

Цены, предоставленные на мои услуги, приблизительные.

Пишите и мы обговорим все условия Вашего заказа.