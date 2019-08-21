Nataliiaaa

Бухгалтер и кадровик с многолетним опытом работы в сопровождении предпринимателей и предприятий, с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Опыт ведения ФЛП 1,2,3 групп, ФЛП на общей системе в разных сферах бизнеса ( ИТ, продукты питания, юридические услуги, адвокатская деятельность, студии красоты, оптики, интернет-магазины, образовательные студии и другие)

Регистрация ФЛП, добавление КВЕДов , все виды заявлений Гос регистратору и в Налоговую Инспекцию, ключи ЭЦП.

Сверка в Налоговой Инспекции ситуации по прошлым периодам, решение проблемных ситуаций, работа с исполнительной службой.

Расчет зарплаты и налогов по зарплате, полный и правильный кадровый документооборот (трудовые договора, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, тарифные сетки должностных окладов, протоколы собраний трудового коллектива, журналы регистрации приказов, графики выходов сотрудников, графики отпусков и другие важные документы);

Декрет и больничные листы;

Составление и сдача отчетности ( мес., кварт.,годовая) ;

Заполнение Книги Доходов;

Выписка первичной документации, составление договоров;

Работа с контрагентами;

Работа в своей базе 1С.

Правильность составления отчетов гарантирую.