Буду рада сотрудничать с Вами!
Здравствуйте, меня зовут Наталья!
Графическим дизайном занимаюсь уже более 6 лет.
Я всегда стараюсь воплотить ваши пожелания по разработке вашего сайта, баннера, логотипа, визитка и т.д. в реальность.
Есть сертификат окончания соответствующих курсов.
Что могу сказать о себе:
- Усидчивая, серьезно отношусь к работе и выполнению заказов.
Делаю все так, как бы сделал это для себя.
Качественное выполнение своей работы гарантирую!
P.S. С новыми заказчиками работаю только через сейф или по частичной предоплате
Портфолио могу прислать по запросу!
Портфолио
- Плакат для магазинанет просмотров
- Плакат для магазинанет просмотров
- Креативы для Instagramнет просмотров
- Креативы для Instagramнет просмотров
- Рекламний креатив для Instagram, Facebookнет просмотров
- Баннер для соц.сетинет просмотров
- Баннер для соц.сетинет просмотров
- Баннер для рекламынет просмотров