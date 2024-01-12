Буду рада сотрудничать с Вами!

​ Здравствуйте, меня зовут Наталья!



Графическим дизайном занимаюсь уже более 6 лет.

Я всегда стараюсь воплотить ваши пожелания по разработке вашего сайта, баннера, логотипа, визитка и т.д. в реальность.

Есть сертификат окончания соответствующих курсов.

Что могу сказать о себе:

- Усидчивая, серьезно отношусь к работе и выполнению заказов.

Делаю все так, как бы сделал это для себя.

Качественное выполнение своей работы гарантирую!

P.S. С новыми заказчиками работаю только через сейф или по частичной предоплате



Портфолио могу прислать по запросу!