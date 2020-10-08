Пройду регистрацию на электронных торговых площадках в качестве Поставщика

Подготовлю регистрацию и пройду аккредитацию на электронной торговой площадке в короткий срок для Поставщика.

Опыт работы с ЭТП в качестве Поставщика более 2х лет.

Помогу со сбором и загрузкой документов. Также проконсультирую по работе на площадке, расскажу о нюансах, вышлю подробную инструкцию по загрузке документов для участия в закупке.