2001 - 2007 гг.
Звукоинжинер на к/ст. им. Горького
2007 - настоящее время - фриланс
ИП
Работы в кино:
Звукорежиссер:
х/ф "Жулики" 2006 г.
х/ф "Откуда берутся дети" 2008 г.
телесериал "Записки экспедитора тайной канцелярии-2" 2011 г.
телесериал "Долгий путь домой" 2014 г.
т/ф "Новогодний рейс" 2014 г.
Среди работ в качестве ассистента звукорежиссера:
х/ф "Убить вечер" 2003 г.
х/ф "Дополнительное время" 2004 г.
х/ф "Арье" 2004 г.
телесериал "Две судьбы-2" 2005 г.
х/ф "Мне не больно" 2006 г.
х/ф "Нулевой километр" 2007 г.
минисериал "Репортеры" 2007 г.
х/ф "День Д" 2008 г.
т/ф "Мой бедный Марат" 2008
х/ф "На игре" 2009 г.
х/ф "Взрослая дочь или тест на ..." 2010 г.
х/ф "Парень с Марса" 2011 г.
Среди работ звукорежиссера дубляжа:
"Жестокие люди" 2005 г.
"Призрак красной реки" 2005 г.
"Свора" 2006 г.
"Гриффин и Феникс - на краю счастья" 2006 г.
"Потому что я так хочу" 2006 г.
"Вне закона" 2007 г.
"Внутри Льюина Дэвиса" 2013 г.
"Несносный дед" 2013 г.
- Звукорежиссер64 просмотра