Звукорежиссер постпродакшн

2001 - 2007 гг.

Звукоинжинер на к/ст. им. Горького

2007 - настоящее время - фриланс

ИП

Работы в кино:

Звукорежиссер:

х/ф "Жулики" 2006 г.

х/ф "Откуда берутся дети" 2008 г.

телесериал "Записки экспедитора тайной канцелярии-2" 2011 г.

телесериал "Долгий путь домой" 2014 г.

т/ф "Новогодний рейс" 2014 г.

Среди работ в качестве ассистента звукорежиссера:

х/ф "Убить вечер" 2003 г.

х/ф "Дополнительное время" 2004 г.

х/ф "Арье" 2004 г.

телесериал "Две судьбы-2" 2005 г.

х/ф "Мне не больно" 2006 г.

х/ф "Нулевой километр" 2007 г.

минисериал "Репортеры" 2007 г.

х/ф "День Д" 2008 г.

т/ф "Мой бедный Марат" 2008

х/ф "На игре" 2009 г.

х/ф "Взрослая дочь или тест на ..." 2010 г.

х/ф "Парень с Марса" 2011 г.

Среди работ звукорежиссера дубляжа:

"Жестокие люди" 2005 г.

"Призрак красной реки" 2005 г.

"Свора" 2006 г.

"Гриффин и Феникс - на краю счастья" 2006 г.

"Потому что я так хочу" 2006 г.

"Вне закона" 2007 г.

"Внутри Льюина Дэвиса" 2013 г.

"Несносный дед" 2013 г.