Наталья Фролова NatalyDesignNatalyDesign
40 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера
Планируя ремонт или желая обновить интерьер, нужно визуально представить, как это будет выглядеть после ремонта, а также грамотно организовать пространство. В этом вопросе вам конечно поможет дизайнер интерьера, который не просто создаст интерьер «напоказ», а сделает пространство удобным для жизни! Также интерьер должен находиться в гармонии с природой за городом или урбанистическим пейзажем за окнами городской квартиры, офиса, магазина или ресторана.
Портфолио
- Индивидуальный подход - 1 комнатная квартира136 просмотров
- Магазин детской одежды134 просмотра
- Офис в нестандартном помещении152 просмотра
- Перепланировка 1-й квартиры.156 просмотров
- Перепланировка котеджа201 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $50от 1 дня
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