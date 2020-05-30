Дизайнер интерьера

Планируя ремонт или желая обновить интерьер, нужно визуально представить, как это будет выглядеть после ремонта, а также грамотно организовать пространство. В этом вопросе вам конечно поможет дизайнер интерьера, который не просто создаст интерьер «напоказ», а сделает пространство удобным для жизни! Также интерьер должен находиться в гармонии с природой за городом или урбанистическим пейзажем за окнами городской квартиры, офиса, магазина или ресторана.