NatalyDesign

Наталья Фролова NatalyDesign

 
40 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера

Планируя ремонт или желая обновить интерьер, нужно визуально представить, как это будет выглядеть после ремонта, а также грамотно организовать пространство. В этом вопросе вам конечно поможет дизайнер интерьера, который не просто создаст интерьер «напоказ», а сделает пространство удобным для жизни! Также интерьер должен находиться в гармонии с природой за городом или урбанистическим пейзажем за окнами городской квартиры, офиса, магазина или ресторана. 

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#286