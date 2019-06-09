Работаю с текстами: расшифровка, корректура, редактирование. Мне нравится это дело! Обращайтесь, рада помочь!

Здравствуйте! Всегда с уважением и любовью относилась к русскому языку, продолжаю изучать и делюсь своими знаниями. Видимо, это от природы - грамотно пишу, разговариваю, чувствую нюансы. Образование высшее техническое. Есть опыт работы в редакции газеты в качестве корректора и помощника гл.редактора.

Работаю с текстами: транскрибация, корректура и редактура, рерайтинг. Расширяю свои возможности.

Интересуют многие темы: здоровье человека; эзотерика, метафизика - это необычно и удивительно; литература - могу предложить корректуру и редактуру; все, что касается спорта, путешествий, туризма, физической культуры и здорового образа жизни - мне близко; философия, экономика, природа и прочее. В общем, все, кроме политического экстремизма, нацизма, религиозного фанатизма и других нехороших вещей.

К заказчику отношусь с уважением и пониманием, готова к диалогу, переговорам, принятию взаимовыгодных и компромиссных решений. Со своей стороны, предпочитаю общаться с людьми вежливыми, порядочными, с чувством юмора. Мой принцип: любой вопрос можно решить методом переговоров.

Гарантирую качество, ответственный подход к работе, внимание к пожеланиям заказчика. Прошу обращаться! Готова к долгосрочному сотрудничеству.