NatalyaYurinets

В интернет магазин требуется оператор (удаленно) ___________________________________________ Требования: Приятный голос, грамотная речь, внимательность, доброжелательность, стремление к развитию. Наличие и знание ПК, высокоскоростной доступ в интернет, наличие ...
Копирайтер, рерайтер, автор статей
Образование: 1) Международныйэкономическо-гуманитарный университет имени Степана Демьянчука, факультет массовых
коммуникаций и информационных технологий, диплом бакалавра журналистики2) Дрогобицький государственныйпедагогический университет имени Ивана Франка, факультет философии, диплом
специалиста философских, культурологических и религиоведческих дисциплин Опытработы: Работала в региональных СМИ (3года). Писала для этих изданий
информационные статьи, делала репортажи, брала
интервью, писала аналитические статьи. Опыт работы в интернете: Занимаюсь фрилансом 4 года -Работаю копирайтеромТематика текстов: бизнес-идеи, медицина, консалтинг, документы, техника,туризм, сельское хозяйство (животноводство), красота, мода и прочее.
- Служба поддержки20 заявокЗакрыт10 лет назад