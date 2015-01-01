NatalyaYurinets

Копирайтер, рерайтер, автор статей

Образование: 1) Международныйэкономическо-гуманитарный университет имени Степана Демьянчука, факультет массовых

коммуникаций и информационных технологий, диплом бакалавра журналистики2) Дрогобицький государственныйпедагогический университет имени Ивана Франка, факультет философии, диплом

специалиста философских, культурологических и религиоведческих дисциплин Опытработы: Работала в региональных СМИ (3года). Писала для этих изданий

информационные статьи, делала репортажи, брала

интервью, писала аналитические статьи. Опыт работы в интернете: Занимаюсь фрилансом 4 года -Работаю копирайтеромТематика текстов: бизнес-идеи, медицина, консалтинг, документы, техника,туризм, сельское хозяйство (животноводство), красота, мода и прочее.