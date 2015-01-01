NatalyaYurinets

Наталия Юринец NatalyaYurinets

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Копирайтер, рерайтер, автор статей

Образование: 1)      Международныйэкономическо-гуманитарный университет имени Степана Демьянчука, факультет массовых

коммуникаций и информационных технологий, диплом бакалавра журналистики2)      Дрогобицький государственныйпедагогический университет имени Ивана Франка, факультет философии, диплом

специалиста философских, культурологических и религиоведческих дисциплин Опытработы: Работала в региональных СМИ (3года). Писала для этих изданий

информационные статьи, делала репортажи, брала 

интервью, писала аналитические статьи. Опыт работы в интернете: Занимаюсь фрилансом 4 года -Работаю копирайтеромТематика текстов: бизнес-идеи, медицина, консалтинг, документы, техника,туризм, сельское хозяйство (животноводство), красота, мода и прочее. 

  • Оператор в интернет магазин

    В интернет магазин требуется оператор (удаленно) ___________________________________________ Требования: Приятный голос, грамотная речь, внимательность, доброжелательность, стремление к развитию. Наличие и знание ПК, высокоскоростной доступ в интернет, наличие ...

    Служба поддержки20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад