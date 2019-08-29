NatashMaximova

Открыта к сотрудничеству!

Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я сооснователь бюро Design.kontora.

Получила профессиональное образование в области графического и средового

дизайна и изобразительного искусства. Имею 10 летний опыт работы в этих

областях.

Бюро Design.kontora cделало ребрендинг и редизайн общественного

пространства НИИ Восход.

Мы разработали фирменный стиль праздничного оформления и систему

навигации Московского Дворца Пионеров на Воробъевых горах.

Мы создали декорации, преобразовавшие пространство малой сцены театра

Сатирикон для спектакля "Оглянись во гневе".

Мы разработали фирменные стили для серий вечеринок ресторанно-клубного

проекта Артель Бессонница.

Мы создали леттеринг и иллюстрации для книг издательства Манн-Иванов и

Фербер.

Всегда открыты для новых интересных проектов