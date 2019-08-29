NatashMaximova

Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я сооснователь бюро Design.kontora.
Получила профессиональное образование в области графического и средового
дизайна и изобразительного искусства. Имею 10 летний опыт работы в этих
областях.
Бюро Design.kontora cделало ребрендинг и редизайн общественного
пространства НИИ Восход.
Мы разработали фирменный стиль праздничного оформления и систему
навигации Московского Дворца Пионеров на Воробъевых горах.
Мы создали декорации, преобразовавшие пространство малой сцены театра
Сатирикон для спектакля "Оглянись во гневе".
Мы разработали фирменные стили для серий вечеринок ресторанно-клубного
проекта Артель Бессонница.
Мы создали леттеринг и иллюстрации для книг издательства Манн-Иванов и
Фербер.
Всегда открыты для новых интересных проектов