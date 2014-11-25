Natashylka_

Наталья Natashylka_

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Хочу, могу, делаю! Мечтаю, люблю, живу!

Здравствуйте. Давайте знакомиться! Меня зовут Наталья,творческая индивидуальность, не гонюсь за деньгами, но считаю, что каждый труд

должен быть оплачен по достоинству; педантична, пунктуальна (иногда, даже

слишком); умею взаимодействовать с людьми; максималист; не вру, и не терплю,

когда врут мне; люблю деловой подход к любой работе, никогда не делаю что-либо “одной

ногой”; веселая, предприимчивая, скромная (хотя, судя по предыдущим дифирамбам,

не совсем). Надеюсь на плодотворную работу с серьезными, ответственными заказчиками.Спасибо за внимание.