Natashylka_

Хочу, могу, делаю! Мечтаю, люблю, живу!

Здравствуйте. Давайте знакомиться! Меня зовут Наталья,творческая индивидуальность, не гонюсь за деньгами, но считаю, что каждый труд

должен быть оплачен по достоинству; педантична, пунктуальна (иногда, даже

слишком); умею взаимодействовать с людьми; максималист; не вру, и не терплю,

когда врут мне; люблю деловой подход к любой работе, никогда не делаю что-либо “одной

ногой”; веселая, предприимчивая, скромная (хотя, судя по предыдущим дифирамбам,

не совсем). Надеюсь на плодотворную работу с серьезными, ответственными заказчиками.Спасибо за внимание.