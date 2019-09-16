Обо мне:Меня зовут Яна. Я графический дизайнер из Новосибирска. Моя специализация: реклама и связь с общественностью. Имею художественное образование и многолетний опыт работы в графическом дизайне. В первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет клиенту достигать своих целей. Я смотрю на свою работу, не как дизайнер, а как маркетолог.
Пока у меня нет отзывов, но уровень моих работ можно посмотреть в моем портфолио в профиле. Раньше я работала в офисе, но недавно решила стать свободной и уйти на фриланс. Станьте первым, кто оставит мне отзыв)
Что я создаю:- Логотип и фир. стиль, гайдлайны
- Акварельные иллюстрации
- Листовки, визитки, буклеты
- Баннера, вывески
- Дизайн для социальных сетей (вконтакте, инстаграм)
ГарантииВ течение недели после сдачи макета я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые моли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:- не беру предоплату
- помогу составить ТЗ
- есть вопросы? Давайте пообщаемся голосом и все обсудим.
- всегда на связи
- не нарушаю сроков
- даю консультацию по макету
-подготавливаю макет в печать по требованиям вашей типографии
Способы оплаты:Карта сбербанка по номеру телефона +7 953 760 21 95
Позже смогу добавить еще несколько вариантов оплаты, какой способ удобен для вас?