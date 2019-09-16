Только качественно и в срок, у меня можно заказать логотипы, визитки, листовки, оформление соц. сетей, акварельные иллюстрации.

Обо мне: Меня зовут Яна. Я графический дизайнер из Новосибирска. Моя специализация: реклама и связь с общественностью. Имею художественное образование и многолетний опыт работы в графическом дизайне. В первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет клиенту достигать своих целей. Я смотрю на свою работу, не как дизайнер, а как маркетолог.

Пока у меня нет отзывов, но уровень моих работ можно посмотреть в моем портфолио в профиле. Раньше я работала в офисе, но недавно решила стать свободной и уйти на фриланс. Станьте первым, кто оставит мне отзыв)

Что я создаю:

- Логотип и фир. стиль, гайдлайны

- Акварельные иллюстрации

- Листовки, визитки, буклеты

- Баннера, вывески

- Дизайн для социальных сетей (вконтакте, инстаграм)

Гарантии

В течение недели после сдачи макета я бесплатно и сразу исправлю ошибки которые моли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- не беру предоплату

- помогу составить ТЗ

- есть вопросы? Давайте пообщаемся голосом и все обсудим.

- всегда на связи

- не нарушаю сроков

- даю консультацию по макету

-подготавливаю макет в печать по требованиям вашей типографии

Способы оплаты:

Карта сбербанка по номеру телефона +7 953 760 21 95

Позже смогу добавить еще несколько вариантов оплаты, какой способ удобен для вас?

Контакты:

+7 953 760 21 95 (можно писать в вотсап и звонить, часовой пояс +4 по Москве)