Web-технологии высокого качества.
Кратко о себе :
Я представляю команду разработчиков Mettle Media при поддержке Vibrance Studio.
Мы работаем на рынке IT уже более 5 лет.
Среди наших клиентов вы можете найти множество компаний разнообразного калибра.
Общий перечень продуктов нашей компании (по увеличению сложности проекта) :
- Сайты-визитки.
- Landing pages.
- Интернет-магазины любой сложности и объема.
- ERP и CRM системы разработанные персонально для вашего бизнеса.
- Онлайн-банки.
Наши плюсы :
Высокие скорость и качество нашей работы. Сопровождение проектов до их успешной реализации и после. Мы в любое время готовы ответить на все ваши вопросы. У нас свежий подход к решению задач. Мы отслеживаем не только актуальные направления нашего времени, но и те идеи, которые будут востребованы в будущем.
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