Web-технологии высокого качества.

Кратко о себе :

Я представляю команду разработчиков Mettle Media при поддержке Vibrance Studio.

Мы работаем на рынке IT уже более 5 лет.

Среди наших клиентов вы можете найти множество компаний разнообразного калибра.

Общий перечень продуктов нашей компании (по увеличению сложности проекта) :

Сайты-визитки.

Landing pages.

Интернет-магазины любой сложности и объема.

ERP и CRM системы разработанные персонально для вашего бизнеса.

Онлайн-банки.

6. Занимаемся доработкой и изменениями в уже существующих проектах.

Наши плюсы :

Высокие скорость и качество нашей работы. Сопровождение проектов до их успешной реализации и после. Мы в любое время готовы ответить на все ваши вопросы. У нас свежий подход к решению задач. Мы отслеживаем не только актуальные направления нашего времени, но и те идеи, которые будут востребованы в будущем.