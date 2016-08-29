Профессиональная помощь юристов

Профессиональная помощь юристов:

- составление заявлений в полицию (в т. ч. решение вопросов по КАСКО);

- обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в суд;

- составление заявлений в прокуратуру;

- составление заявлений в трудовую инспекцию, в связи с незаконным увольнением, сокращением, невыплатой

зарплаты, дисциплинарным взысканием, лишением премий и т. д.;

- составление жалоб в любые структуры;

- консультации;

- составление документов;

- представительство;

- составление в суд искового заявления о признании действий (либо бездействие) сотрудников полиции незаконными.

Юридическая помощь в области трудового законодательства для руководителей и специалистов отдела кадров

предприятий, организаций и учреждений

Предложение для юридических лиц:

• консультации работодателей по сложным вопросам применения норма Трудового кодекса РФ;

• консультации по трудовым спорам между работодателем и работником;

• подготовка организации к проведению проверок Государственной инспекции труда (ГИТ);

• обжалование результатов проверок ГИТ в суд;

• обжалование административных штрафов по результатам проверок ГИТ;

• составление исковых заявлений в суд;

• составление жалоб на действия сотрудников ГИТ в различные инстанции;

• помощь при разработке локальных нормативно-правовых актов;

• оказание консультационной помощи при ведении кадровых дел в организации

Юрпомощь в организации охраны труда на предприятиях, организациях и в различных учреждениях:

• подготовка комплекта документов по организации охраны труда на предприятиях и в иных организациях, в

соответствии с Трудовым Кодексом РФ;

• оказание всесторонней помощи при расследовании несчастных случаев на производстве;

• иные консультации в спорных вопросах по трудовому законодательству

Грамотная организация охраны труда гарантирует безопасность сотрудников, сводит уровень производственного

травматизма к минимуму.