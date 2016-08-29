Профессиональная помощь юристов:
- составление заявлений в полицию (в т. ч. решение вопросов по КАСКО);
- обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в суд;
- составление заявлений в прокуратуру;
- составление заявлений в трудовую инспекцию, в связи с незаконным увольнением, сокращением, невыплатой
зарплаты, дисциплинарным взысканием, лишением премий и т. д.;
- составление жалоб в любые структуры;
- консультации;
- составление документов;
- представительство;
- составление в суд искового заявления о признании действий (либо бездействие) сотрудников полиции незаконными.
Юридическая помощь в области трудового законодательства для руководителей и специалистов отдела кадров
предприятий, организаций и учреждений
Предложение для юридических лиц:
• консультации работодателей по сложным вопросам применения норма Трудового кодекса РФ;
• консультации по трудовым спорам между работодателем и работником;
• подготовка организации к проведению проверок Государственной инспекции труда (ГИТ);
• обжалование результатов проверок ГИТ в суд;
• обжалование административных штрафов по результатам проверок ГИТ;
• составление исковых заявлений в суд;
• составление жалоб на действия сотрудников ГИТ в различные инстанции;
• помощь при разработке локальных нормативно-правовых актов;
• оказание консультационной помощи при ведении кадровых дел в организации
Юрпомощь в организации охраны труда на предприятиях, организациях и в различных учреждениях:
• подготовка комплекта документов по организации охраны труда на предприятиях и в иных организациях, в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
• оказание всесторонней помощи при расследовании несчастных случаев на производстве;
• иные консультации в спорных вопросах по трудовому законодательству
Грамотная организация охраны труда гарантирует безопасность сотрудников, сводит уровень производственного
травматизма к минимуму.