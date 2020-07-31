Сергей Непомнящий NepomnyashiyNepomnyashiy
34 годаРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Maryjane Factory (Визитка)129 просмотров
- Кирпичный заводик (Визитка)135 просмотров
- Визитка бара "Парус"129 просмотров
- Упаковка для рыболовных крючков "День рыбака"105 просмотров
- Визитка инженер КБ 122189 просмотров
- Меню ресторана чешской кухни259 просмотров
- Обложка журнала SKATE227 просмотров
- Визитка для винного магазина306 просмотров