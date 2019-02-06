Гогия Мария NewSolutionsNewSolutions
35 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D Моделирование141 просмотр
- Моделирование корабля для игры144 просмотра
- Визуализация интерьера,моделирование161 просмотр
- Ребрендинг для детского развивающего центра PM173 просмотра
- Фирменный стиль для интернет-банкинга ОСР163 просмотра
- Разработка логотипа, фирменного стиля153 просмотра
- Разработка логотипа, фирменного стиля для EVA166 просмотров
- Разработка фирменного стиля156 просмотров
- Разработка логотипа,фирменного стиля,дизайн cайта133 просмотра
- Разработка фирменного стиля для XTelecom142 просмотра
- Разработка фирменного стиля для TheColor144 просмотра