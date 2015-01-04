Фахівець у сфері фінансового консалтингу, управлінської звітності, оптимізації реальних грошових потоків, бізнес планування

Досвід роботи в сфері консалтингу - більше 10 років, в тому числі (у порядку хронології):

- створення та наповнення баз даних, в тому числі графічних;

- ринок нерухомості;

- фондовий ринок;

- супровід приватизації підприємств та окремих об'єктів;

- реорганізація, санація, ліквідація підприємств, а також інвентаризація та оцінка майна боржника;

- супровід переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності;

- бізнес планування та впровадження;

- оцінка бізнесу (розподіл, злиття, продаж, рішення спорів) та інвестиційних проектів.

Досвід роботи як фінансового аудитора-консультанта охоплює галузі від гірничо-добувної промисловості до сільського господарства.

За запитом можливі рекомендації.