Фахівець у сфері фінансового консалтингу, управлінської звітності, оптимізації реальних грошових потоків, бізнес планування
Досвід роботи в сфері консалтингу - більше 10 років, в тому числі (у порядку хронології):
- створення та наповнення баз даних, в тому числі графічних;
- ринок нерухомості;
- фондовий ринок;
- супровід приватизації підприємств та окремих об'єктів;
- реорганізація, санація, ліквідація підприємств, а також інвентаризація та оцінка майна боржника;
- супровід переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності;
- бізнес планування та впровадження;
- оцінка бізнесу (розподіл, злиття, продаж, рішення спорів) та інвестиційних проектів.
Досвід роботи як фінансового аудитора-консультанта охоплює галузі від гірничо-добувної промисловості до сільського господарства.
За запитом можливі рекомендації.
Финансовые услуги
нет отзывов
$20/час
от $500от 5 дней
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