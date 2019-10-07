3D Environment, Props Artist. H\M\L poly. Classic, Tile, PBR. UV. Realistic\Casual, Render 2D.

3d environment, props artist для игр или рендера в 2D, текстурщик низко\средне полигональных моделей или вертексное раскрашивание хайт поли моделей. Классическое, тайловое текстурирование, или PBR.

Рендер 3d моделей под изометрию 2d.

Опыт работы:

3ds max - 6.5 лет. Тайловое текстурирование (позволяет уменьшить количество полигонов на модели и экономить видео память), моделирование, оптимизация сетки, корректная ретопология под игровые модели. Создание корректных UV под diffuse, normal, знаю как добиться хорошей детализации на текстуре в 1024 на ровне с 2048 и 2048 на ровне с 4096. Запекание карт нормалей.

zbrush - 2.5 года. Моделирование с нуля из zСферы. Скульптинг, ретопология, проекция детализации с одной модели на другую. Вертексное раскрашивание, запекание текстур.

3d coat - 1.5 года. Скульптинг, текстурирование, корректное раскрашивание моделей вручную или используя карты курватуры. Смешивание карт нормалей и курватур для достижения более сложной детализации и ускоренной работы. Создание PBR текстур для игровых моделей (для игр.движков, которые к этому предусмотрены, например UE4) или для рендера.

xNormal - 1 год. Запекание и смешивание карт нормалей для достижения наилучшего вида и уменьшая сроки текстурирования.

Весь используемый софт:

3ds max 17, 3d coat, zBrush, blender 3d, Photoshop, xNormal, Crazy Bump, Marmoset toolbag 3.

Стилистика выполнения: Реалистичный, пост апокалипсис, хоррор, казуальный.

Работы: Подробное портфолио, а так же изображения в полном разрешении есть на странице https://vk.com/public165404767

https://www.artstation.com/andreynigoded

Почта: [email protected]