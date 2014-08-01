Расшифровщик/транскрибатор с 08.2014 по наст. время (2 года 3месяца)

(расшифровка аудио-видеозаписей)

расшифровка аудио-видеозаписей, рукописных и трудночитаемых текстов(фриланс)

языки: украинский, русский

копирайтер 07.2012 по 02.2013 (7 месяцев)

(статьи)

Работа по совместительству

Копирайт текстов различной тематики, начиная от стран мира изаканчивая автомобильной тематикой.

Выполнение работ - качественно, грамотно

Уникальность текстов минимум 95%

Переводчик с 03.2009 по 07.2010 (1 год 4 месяца)

Брачное агентство (международные знакомства)

Удаленная работа

помощь в переводе писем для зарегистрированных пользователей сайта, преимущественно девушек, помощь в наполнении сайта информационными

статьями