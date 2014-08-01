Расшифровщик/транскрибатор с 08.2014 по наст. время (2 года 3месяца)
(расшифровка аудио-видеозаписей)
расшифровка аудио-видеозаписей, рукописных и трудночитаемых текстов(фриланс)
языки: украинский, русский
копирайтер 07.2012 по 02.2013 (7 месяцев)
(статьи)
Работа по совместительству
Копирайт текстов различной тематики, начиная от стран мира изаканчивая автомобильной тематикой.
Выполнение работ - качественно, грамотно
Уникальность текстов минимум 95%
Переводчик с 03.2009 по 07.2010 (1 год 4 месяца)
Брачное агентство (международные знакомства)
Удаленная работа
помощь в переводе писем для зарегистрированных пользователей сайта, преимущественно девушек, помощь в наполнении сайта информационными
статьями