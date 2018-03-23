Nikita_Jefse

Think different
Доброго времени суток!
Меня зовут Никита и мне 21 год. Работаю фрилансером уже 4 года, к качеству исполнения подхожу ответственно и обстоятельно, проекты выполняю в срок и во времени не ограничен.
Есть интерес в долгосрочном сотрудничестве.Мой имеющийся опыт работы:
- ГИС-специалист, 3 года (в мои задачи входила векторизация карт по спутниковым снимкам и создание топологии);
- Иллюстратор, 1 год (в большинстве своем я создавал из растровых изображений векторные, учился рисовать портреты и имею опыт разработки логотипов);
- Контент-менеджер, 1 год ( основной моей задачей было наполнение сайтов товарами и работа с текстом, которая заключалась в доведении машинного
перевода первоисточника до читабельного состояния) Работал с такими клиентами как Toberi и Euromade.
На достигнутом опыте не останавливаюсь и продолжаю развитие как в описанных ранее направлениях, так и открываю для себя новые. Среди последних достижений хочу назвать изучение основ копирайтинга и выход на твердый, хороший уровень звукорежиссера.