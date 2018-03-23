Nikita_Jefse

Think different

Доброго времени суток!

Меня зовут Никита и мне 21 год. Работаю фрилансером уже 4 года, к качеству исполнения подхожу ответственно и обстоятельно, проекты выполняю в срок и во времени не ограничен.

Есть интерес в долгосрочном сотрудничестве.

Мой имеющийся опыт работы:

ГИС-специалист , 3 года (в мои задачи входила векторизация карт по спутниковым снимкам и создание топологии);

, 3 года (в мои задачи входила векторизация карт по спутниковым снимкам и создание топологии); Иллюстратор , 1 год (в большинстве своем я создавал из растровых изображений векторные, учился рисовать портреты и имею опыт разработки логотипов);

, 1 год (в большинстве своем я создавал из растровых изображений векторные, учился рисовать портреты и имею опыт разработки логотипов); Контент-менеджер, 1 год ( основной моей задачей было наполнение сайтов товарами и работа с текстом, которая заключалась в доведении машинного перевода первоисточника до читабельного состояния) Работал с такими клиентами как Toberi и Euromade.

Владение программамиб СMS: ArcGIS (хорошо), Adobe Illustrator (хорошо), Adobe Photoshop (базовые навыки), 1C (средне), Cubase (хорошо).

На достигнутом опыте не останавливаюсь и продолжаю развитие как в описанных ранее направлениях, так и открываю для себя новые. Среди последних достижений хочу назвать изучение основ копирайтинга и выход на твердый, хороший уровень звукорежиссера.