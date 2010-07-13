Светлана Никитина NikitinaSNikitinaS
46 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
...сценарии аудиороликов - маленькие жизни, прожитые честно и счастливо от первого до последнего вздоха хронометража...
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- Ролик для Клуба Лазурный Коктейль188 просмотров
- Рекламная статья о пылесборном приспособлении173 просмотра
- Дом под южным солнцем178 просмотров
- Статья о концепте дома170 просмотров
- Сценарий аудиоролика "ТЦ Канны" (Казахстан)222 просмотра
- Сцеанарий для аудиоролика "Веб-студия"208 просмотров
- Сценарии для аудиоролика "Премьер Лига"220 просмотров
- Сценарии для аудиоролика "Висман"234 просмотра
- Сценарий аудиоролика "АТС"201 просмотр
- Сценарий аудиоролика "Стройинструмент"223 просмотра
- Сценарий аудиоролика "Ресторан Джамбо"288 просмотров
- Сценарий аудиоролика для ресторана "Времена года"297 просмотров