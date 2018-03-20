Nikitos_Saint

Лучши видеомонтаж только здесь! В программе Sony Vegas Pro 13 с большой базой плагинов для красивого и качественного монтажа.

Здравствуйте!

Меня зовут Никита Михейкин. И я видеомонтажер. Я занимаюсь видеомонтажом уже полтора года, и с уверенностью могу сказать что делаю свою работу красиво и своеобразно. долгие поиски плагинов для программы Sony Vegas Pro 13. к списку относятся: переходы, спецэффекты, некоторые навыки в монтаже и многое другое, дает мне возможность сделать для вас красивый и качественно выполненный продукт.

Делал видеоролики на YouTube, но там как-то ничего не вышло. Теперь просто обладаю навыками монтажа.