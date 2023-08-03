Шеф повар
Опытный шеф-повар с экспертизой в помощи в размещении вакансий в ресторанной индустрии.
Специализируюсь в размещении объявлений в 3000 группах в Facebook, Vk и WhatsApp в закрытые группы.
Профессиональное написание и оформление привлекательных объявлений, обеспечивающих максимальную видимость и привлечение кандидатов. Оптимизация размещения в группах для максимального охвата аудитории.
Помощь ресторанам в нахождении подходящих кандидатов и построении успешных команд.
Готов принять новые вызовы и обеспечить качественное размещение вакансий для успешного развития бизнеса.
Портфолио
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Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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