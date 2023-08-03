Шеф повар

Опытный шеф-повар с экспертизой в помощи в размещении вакансий в ресторанной индустрии.

Специализируюсь в размещении объявлений в 3000 группах в Facebook, Vk и WhatsApp в закрытые группы.

Профессиональное написание и оформление привлекательных объявлений, обеспечивающих максимальную видимость и привлечение кандидатов. Оптимизация размещения в группах для максимального охвата аудитории.

Помощь ресторанам в нахождении подходящих кандидатов и построении успешных команд.

Готов принять новые вызовы и обеспечить качественное размещение вакансий для успешного развития бизнеса.